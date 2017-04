Soulsister en The Kids op Pop@Park Zaventem

Pop @ Park vindt al voor de zesde keer plaats. Het openluchtfestival wordt geopend door de winnaar van de Pop @ Park Rockrally. Nadien volgen Ludo Mariman en zijn groep The Kids, bekend van de Belpop-klassieker ‘There will be no next tim’. Om 20u15 is het de beurt aan Soulsiter. Jan Leyers en Paul Michiels zullen grasduinen in hun grootste hits. En na een afwezigheid van 6 jaar staan ook The Magical Flying Thunderbirds opnieuw op de planken, onder meer op 15 augustus in het gemeentelijk park in Zaventem.

Op 15 augustus is er ook Kids @ Park met een hele dag door leuke kinderanimatie en een karamellenloop. En Sport @ Park zorgt voor een brede keuze aan wandeltochten en fietstochten. Uiteraard vindt ook de traditionele Jogging 'Dwars door Zaventem' plaats met afstanden van 5, 10 en 21 kilometer. Voor de kinderen zijn er de kortere afstanden van 300m, 600m en 1 kilometer.