Sp.a Grimbergen: “gemeentebestuur bestuurt niet meer”

Oppositiepartij sp.a -bij monde van fractieleider Gerlant van Berlaer – is niet te spreken over het feit dat het Grimbergs gemeentebestuur geen duidelijk advies geeft aan de provincie over de milieuvergunningsaanvraag die Ghelamco indiende voor het Eurostadion op Parking C.

"Voor de tweede keer in één maand tijd slaagt het Grimbergse bestuur (CD&V, OpenVLD en Groen) erin om géén advies te geven in een zwaarwichtig dossier" zegt sp.a. "Na het ronddobberen over de fameuze buurtweg blijft de provincie Vlaams-Brabant nu ook verstoken van advies over de milieuvergunningsaanvraag.”

“Als het college er wel in slaagt een lange lijst tekortkomingen op te sommen over het project, maar niet om daar logischerwijs ook een duidelijk negatief advies aan te koppelen, kan dat maar één ding betekenen: dit bestuur bestuurt niet meer.”

Onenigheid binnen het college

Volgens van Berlaer zijn de VLD'ers binnen de meerderheid blindelings voorstander zijn van elk project van hun Brusselse collega's Vanhengel en Courtois. “Groen kan zich niet vinden in het project dat qua omvang, verkeersgeneratie en milieu de wijde omgeving overbelast en dus is het CD&V dat besluiteloos blijft. Burgemeester Mertens van CD&V is blijkbaar bereid de Grimbergenaren en de rede op te offeren om haar coalitie te redden en dus komt ze niet meer tot een besluit,” aldus van Berlaer.