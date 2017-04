Sp.a Liedekerke wil geen brandweerkazerne maar houdt vast aan civiele bescherming

Maandagavond lanceerde N-VA Liedekerke het voorstel om de civiele bescherming in Liedekerke om te vormen tot een brandweerkazerne. Volgens N-VA is dit broodnodig omdat in geval van nood Liedekerke een beroep zal moeten op de kazernes van Denderleeuw en Asse. Denderleeuw werkt echter met vrijwilligers en de kazerne van Asse ligt volgens N-VA te ver verwijderd om snel te kunnen interveniëren. Ook burgemeester Luc Wynant (CD&V) is het idee niet ongenegen en wil onderzoeken op welke wijze de site, de gebouwen, het personeel en het materieel kunnen overgenomen worden in de brandweerzone. Volgens Wynant zijn hierover reeds gesprekken opgestart met de brandweerzone Vlaams-Brabant West. (Bekijk ook de reportage: 'Maak van civiele bescherming een brandweerkazerne', vraagt N-VA Liedekerke')

Sp.a Liedekerke houdt echter vast aan het behoud van de civiele bescherming. “Een overname van de kazerne door de brandweer biedt geen garantie op een snelle hulpverlening. Nog maar vorige week heeft de brandweer een noodkreet geslaakt over het substantieel tekort aan middelen. Daardoor kan de veiligheid niet langer gegarandeerd worden. Bovendien gaat een inkapseling in de brandweerzone de Liedekerkse belastingbetaler handen vol geld kosten want de gemeente zal moeten betalen”, aldus Katia Segers. Sp.a Liedekerke herhaalt dus haar oproep aan bevoegd minister Jan Jambon om alle kazernes in België te behouden en benadrukt andermaal de centrale ligging in ons land van de Liedekerkse eenheid. Om hun protest kracht bij te zetten zal Sp.a Liedekerke allerlei protestacties organiseren tijdens het weekend van 22 & 23 april.