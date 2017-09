Spaanse IS-verdachte opgepakt in Zaventem

In Zaventem is vanmorgen een 26-jarige terreurverdachte opgepakt. Het gaat om een Spanjaard met Marokkaanse roots. Hij zou aan het hoofd hebben gestaan van een IS-cel die onder meer in Zaventem en Brussel nieuwe leden ronselde. Dat melden Spaanse media.

De verdachte zou aan het hoofd gestaan hebben van een terreurgroep die in 2014 werd opgericht. Drie leden zouden de voorbije jaren al door de Spaanse politie zijn opgepakt. Onder hen ook de broer van de verdachte uit Zaventem. Een vierde lid werd in Marokko gearresteerd.

De terreurverdachte uit Zaventem zou bijeenkomsten georganiseerd hebben in zijn woning en in verschillende cafés in Brussel. Daar zou hij kandidaat-jihadisten geronseld en geïndoctrineerd hebben. Hij verspreidde ook propagandamateriaal van terreurgroep IS onder de leden van de terreurcel en via sociale media. Hij deelde volgens de Spaanse politie ook video’s van aanslagen en executies via berichten-apps op smartphone. Via die weg zou hij ook opgeroepen hebben om aanslagen te plegen in Europa.

De man stond in nauw contact met het kalifaat in Syrië en Irak. Hij zou ook geprobeerd hebben om met zijn broer naar Syrië te reizen. Maar dat is hen niet gelukt. Daarom besloten de leden van de terreurel om aanslagen voor te bereiden in Europa en voornamelijk in België. Ze zouden ook al een lijst opgesteld met doelwitten die hiervoor in aanmerking kwamen.

Over waar de man precies werd opgepakt, was er vanmorgen wat onduidelijkheid. Maar het federaal parket bevestigt ons dat de verdachte in zijn woning in Zaventem werd opgepakt en niet op de luchthaven van Brussels Airport. De politie arresteerde hem op basis van een Europees aanhoudingsbevel dat door Spanje was uitgevaardigd. In België zelf liep er geen onderzoek tegen de man. En dat is merkwaardig aangezien de verdachte volgens de Spaanse politie aanslagen in ons land voorbereidde.