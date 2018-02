Speciale eenheden ingezet voor inbeslagname bij Gooikse boer

Rond 6 uur zaterdagochtend hebben een deurwaarder en een curator zich aangemeld bij een landbouwer in de Hoevestraat in Gooik om er zijn rollend materieel in beslag te nemen. Omdat een eerdere poging mislukt was en rekening houdend met de reputatie van de boer werden leden van de speciale eenheden van de federale politie ingezet.

Met het faillissement van landbouwer Koen V., dat onlangs is uitgesproken, komt er wellicht een einde aan een lang verhaal rond het landbouwbedrijf in de Hoevestraat. De man kwam meermaals in aanraking met het gerecht door geweldpleging op politiemensen en schriftvervalsing. Er werden in het dossier van de verdwenen topvolleyballer Stephen Shittu op het bedrijf grootscheepse huiszoekingen gehouden maar het onderzoek werd stop gezet omdat er geen bewijzen zijn gevonden. Hij lag ook in de clinch met vele andere landbouwers.

Sindsdien ging het bergaf met het landbouwbedrijf met een bankroet als gevolg. Zaterdagochtend werden speciale eenheden van de federale politie en de lokale politie ingezet om de deurwaarder toe te laten de vele tractoren en de rest van het rollend materiaal in beslag te nemen. Alles werd op vrachtwagens geladen en afgevoerd om later openbaar verkocht te worden. De interventie is zonder incidenten gebeurd. De landbouwer was niet thuis, hij zou in het ziekenhuis liggen. Enkele dagen voordien werden de varkens en een 100-tal koeien ook al weggehaald.