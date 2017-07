Spectaculair ongeval in Liedekerke

In de Houtmarktstraat in Liedekerke vond zaterdagnacht een spectaculair ongeval plaats. Een bestuurster van een Renault Megane reed op een geparkeerde wagen. De wagen belandde op zijn zijkant. De bestuurster werd naar het ziekenhuis afgevoerd met lichte verwondingen.

Omstreeks 2 uur reed de Renault Megane in de Houtmarktstraat richting Ninove. De bestuurster reed vol tegen een geparkeerde Audi. De Renault Megane kwam op zijn flank tot stilstand. De brandweer en Civiele Bescherming waren snel ter plaatse om de vrouw te bevrijden. Ze kwam er van af met lichte verwondingen en werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd. De Houtmarktstraat was een uur afgesloten voor verkeer. Waarom de bestuurster de geparkeerde wagen niet had gezien, is nog niet bekend?