Spectaculaire daling aantal criminele feiten en ongevallen

Het aantal geregistreerde criminele feiten was in de provincie Vlaams-Brabant in 2017 het laagst van de afgelopen 5 jaren. Ook het aantal verkeersongevallen evolueert positief. Dat blijkt uit cijfers die vanmiddag werden voorgesteld door provinciegouverneur Lodewijk De Witte, Patrick Vits en Thierry Freyne, procureurs des koning in respectievelijk Leuven en Halle-Vilvoorde.

In 2013 werden op het grondgebied van de provincie nog 105527 geregistreerde feiten vastgesteld, in 2017 waren er dat 86168 of een dakling met ruim 18 %. "We danken deze evolutie aan de volgehouden inspanningen van de politiediensten en andere partners", aldus gouverneur De Witte. "De aanpak via een gemeenschapsgerichte politiezorg werpt vruchten af, naast de volgehouden inspanningen op vlak van criminaliteitspreventie en de adequate strafvordering van het bevoegde openbaar ministerie."

De positieve cijfers gelden voor woninginbraken ( - 40 % op 5 jaar tijd!), inbraken in handelszaken ( - 34,7 %), diefstal van voertuigen (meer dan de helft gedaald sinds 2003), diefstal uit of aan voertuigen ( - 58,4 % in vergelijking met 2004), gauwdiefstal ( - 62 % op 5 jaar tijd), diefstal met geweld ( - 30 %).

Wat betreft drugsdelicten gaan de cijfers de tegenovergestelde richting uit en was er een toename met 35 % op 5 jaar tijd.

Ook wat betreft het aantal verkeersongevallen is er een positieve evolutie. Uit de cijfers voor de periode 2005-2017 bljkt dat het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel sedert 2005 over het algemeen jaar na jaar is gedaald. Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel daalde in 2017 met 15,6 % in vergelijking met 5 jaar geleden. Het aantal ongevallen waarbij kwetsbare weggebruikers betrokken waren is in dezlefde periode gedaald met 7 %