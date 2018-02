Speeddealers uit Asse riskeren tot 3 jaar cel

Eén van de verdachten zou volgens het parket meer dan 2 kilogram van de amfetamines hebben ingekocht. Een groot deel daarvan zou hij zelf hebben gebruikt, de rest werd in een drugspand in Asse gebruikt door enkele vrienden. De bewoner van dat pand wordt samen met de man die drugs aankocht aanzien als hoofdverdachte. Voor beiden vraagt de openbaar aanklager een celstraf van 3 jaar.



Twee andere beklaagden riskeren 2 jaar cel. Het gaat om druggebruikers die regelmatig in Asse over de vloer kwamen en de speed nadien ook doorverkochten. Volgens de verdediging gaat het niet om een georganiseerde drugsbende, maar om verslaafden die elkaar van drugs voorzien, soms zelf gratis.



De rechter vonnist op 13 maart.