Speler KSC Grimbergen veroordeeld voor herhaaldelijk partnergeweld

De Congolese voetballer Armand Doka, sinds de winterstop onder contract bij KSC Grimbergen, is veroordeeld tot een autonome probatiestraf van twee jaar. Hij werd veroordeeld voor verschillende feiten van slagen en verwondingen aan zijn vriendin. Doka moet niet naar de cel maar moet gedurende 2 jaar enkele voorwaarden naleven, waaronder therapeutische behandeling voor zijn agressie. Bij schending van die voorwaarden moet hij alsnog 20 maanden de cel in.

De rechtbank tilde zwaar aan het partnergeweld maar achtte het wel duidelijk dat Doka sindsdien stappen heeft gezet en dat de relatie met zijn vriendin nu positieve vooruitzichten heeft. Voor de feiten ten aanzien van een man die hij geslagen zou hebben, werd hij vrijgesproken. De rechter achtte het onmogelijk om de feiten te beoordelen omdat in het onderzoek van het parket geen enkele getuige werd verhoord en er ook geen beelden van bewakingscamera’s werden gecontroleerd.

Het is niet de eerste keer dat de voetballer in aanraking komt met het gerecht. In zijn jongere jaren maakte de nu 26-jarige Doka deel uit van Stuyvenberg, één van de Congolese stadsbendes in Brussel. Hij werd ook al eens veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 3 met uitstel, voor betrokkenheid bij een steekpartij.

Doka speelde onder meer voor eersteklasser Sporting Lokeren en voor RC Gent Zeehaven. Hij is de neef van de bekende Congolees-Belgische voetballers Ilombe ‘Petit Pelé’ Mboyo en Geoffrey Mujangi Bia. Sinds de winterstop speelt hij in de derde amateurklasse bij KSC Grimbergen.