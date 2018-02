Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde halveerde Franstalige stemmen

Dat na de splitsing het aantal stemmen voor Franstalige kandidaten daalt, is geen verrassing. Sinds 2014 kan je alleen in faciliteitengemeenten in de Rand nog voor kopstukken op Brusselse lijsten stemmen. Een Vives-studie brengt de verdeling nu in kaart.

In 2010 stemde 21,2% van de Halle-Vilvoordenaars op een Franstalige lijst, in 2014 nog maar 9,2%. Een één-op-één-vergelijking is moeilijk, omdat de grenzen van de kieskringen niet exact overeenkomen.

In de Vlaamse Rand stemde bij de federale verkiezingen in 2014 dan weer 14,5% op een Franstalige lijst. In de faciliteitengemeenten is dat ruim 62,4%. De meesten stemmen liberaal. De MR steekt namelijk met kop en schouders boven de andere partijen uit.