Aan de spooroverweg in Groot-Bijgaarden is een slagboom afgereden. Hierdoor is er hinder voor het verkeer op spoorlijn 50 en kan er voorlopig geen verkeer passeren. Uiteraard mag ook geen enkele wagen de overweg voorlopig overrijden. De politie is ter plaatse.

Aan de spooroverweg in Groot-Bijgaarden is vanmiddag een slagboom afgereden. Hoe dat precies is gebeurd, is niet duidelijk. Door het voorval is er hinder voor het verkeer op spoorlijn 50, dat is het traject dat Brussel met Gent verbindt. Uiteraard mag voorlopig ook geen enkele wagen de overweg overrijden. De politie is ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden.