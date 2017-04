Sporten én genieten van natuurpracht: een gouden combinatie

Nu de hyancinten in het Hallerbos volop in bloei staan, trekken liefhebbers uit het ganse land naar Halle voor een prachtige boswandeling. Maar wat dacht je van een looptocht langs al die natuurpracht? Dat kan volgend weekend! Dan organiseert Olymic Essenbeek Halle zijn 36ste hyacintenjogging.

Wie geen zin heeft in geslenter langs de boshyacinten, kan op 22 april zijn loopschoenen aantrekken. Atletiekclub Olympic Essenbeek Halle tekent die dag verschillende parcours uit in en rond het Hallerbos. Er is een jeugdjogging van 600 of 1200 meter. Daarnaast hebben lopers de keuze tusse 7, 14 of 21 km.

Deelnemers kunnen gebruik maken van de Hyacintenbus die speciaal voor de Hyacintenjogging een halte voorziet op de Nijvelsesteenweg, op 400 m van de inschrijving. Om de 30 minuten vertrekt de bus aan het station van Halle.

Voor meer info kan men terecht op de website www.oeh.be.