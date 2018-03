Sporthal Wildersveld in Sint-Pieters-Leeuw al zeker tot zondag dicht

In SInt-Pieters-Leeuw is sportcomplex Wildersveld voorbije zaterdagmiddag ontruimd wegens instortingsgevaar. Het hele complex blijft al zeker tot zondag gesloten.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en iedereen moest het sportcomplex verlaten. Er werd een scheur in één van de houten spanten van het dak vastgesteld. BIjkomend onderzoek bracht ook aan het licht dat er scheurtjes zaten in de steunmuur.

Ongeveer 150 mensen werden geëvacueerd. Vandaag kwam een stabiliteitsingenieur ter plaatse om na te gaan hoe ernstig de situatie is. De sporthal en het zwembad blijven nog zeker tot zondag gesloten. De gescheurde balk wordt de komende dagen gestut. Eens dat is gebeurd, kan het zwembad terug opengaan. In 2014 werd sportcomplex Wildersveld al eens gesloten wegens gelijkaardige problemen. Ook toen moest het complex maanden dicht. Hoe lang de sporthal zelf dit keer dicht moet, is nog niet duidelijk.