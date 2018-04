Sporting Kampenhout doet wat moet: 4-2 tegen Ternesse

In de derde amateurklasse A heeft Sporting Kampenhout gedaan wat het moest doen: winnen om zich te verzekeren van het behoud. In een doelpuntenrijke match tegen het twee plaatsen hoger geklasseerde Ternesse werd het 4-2.

Kampenhout is de hele eerste helft baas en dat resulteert al nar 3 minuten in een doelpunt via de balvaardige Bouzerda. Na zwk uitverdedigen van Ternesse kan Kampenhout na een kwartier al de score verdubbelen na een mooie actie van William Acke.

En Kampenhout gaat op hetzelfde elan verder. Van Yassini naar Acke en die ziet Bouzerda op het juiste moment vertrekken. Perfecte pass en de perfecte afwerkig: 3-0, dat is het gedroomde scenario voor de thuisploeg. En die blijft het gaspedaal indrukken want via een own-goal van Bart De Corte wordt het zelfs nog 4-1. Ternesse kan dank zij een penalty van Somers de score milderen. De ruststand is 4-1.

In de tweede helft zijn de bezoekers grotendeels baas en dat resulteert al na tien minuten in een doelpunt via Steven Lucas: 4-2.

Ternesse ruikt zijn kans maar komt niet meer tot scoren, de beste kansen zijn zelfs nog voor de thuisploeg. Eindstand 4-2 en daarmee doet Kampenhout een goede zaak in de strijd om het behoud. Volgende week wacht Sterrebeek en de laatste match is thuis tegen Diest.