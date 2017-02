Sportoase heeft nodige vergunningen voor uitbreiding sportcomplex Londerzeel

Begin dit jaar kreeg NV Sportoase al een milieuvergunning van de provincie. En intussen heeft het Vlaams gewest ook de stedenbouwkundige vergunning voorwaardelijke afgeleverd. Aan die vergunning zijn immers een aantal voorwaarden gekoppeld op het vlak van milieu en de toegankelijkheid. Nu Sportoase alle vergunningen op zak heeft kan er in de loop van de maand mei gestart worden met de bouwwerken.

Beroep bij minister tegen milieuvergunning

Het buurtcomité heeft vandaag beroep aangetekend bij Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) tegen de beslissing van de bestendige deputatie om een milieuvergunning toe te kennen. Het actiecomité had eerder daar ook al bezwaar ingediend. "Het gaat om een milieuvergunning klasse I voor de renovatie, nieuwbouw en uitbreiding van een sportcomplex met zwembaden, sporthal, cafetaria, zalen en een 100-tal extra parkeerplaatsen, gelegen binnen een residentiële woonzone en groene omgeving. Uit onze petitie blijkt dat de buurt niet akkoord gaat. We vragen een kleiner project. We willen hierover degelijk overleg met de gemeente en vragen milderende maatregelen. Totnogtoe kregen we geen of onvoldoende gehoor. Daarom ook dat wij in beroep gaan", aldus Luc Peeters van het actiecomité.

Het nieuwe beroep brengt de planning alvast opnieuw in gevaar. "Sportoase hoopte begin mei te kunnen starten met de werken in het belang van de Londerzelenaar, maar het is niet zeker of dat gehaald wordt door het nieuwe beroep. Ik hoop echt dat het project er toch kan komen", reageert schepen van Sport Gerda Verhulst (N-VA.