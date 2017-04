Sporza-journalist Ruben Van Gucht verliest hond na vergiftiging

Sporza-journalist en Merchtemnaar Ruben Van Gucht doet via Twitter een emotionele oproep naar de ministers van Dierenwelzijn Weyts (N-VA) en minister van Natuur en Landbouw Schauvliege (CD&V). Aanleiding is de dood van zijn hond Odette. Die stierf vorige week dinsdag tijdens een wandeling na het eten van een stuk worst dat geïnjecteerd was met Temic, een illegaal en dodend gif.

“De gevolgen waren nog niet onmiddellijk merkbaar. Maar na 5 of 10 minuten wandelen werd het wel duidelijk dat er iets mis was. De hond begon te schuimen en te trillen op zijn pootjes. Het was verschrikkelijk”, aldus Ruben Van Gucht. Temic mag in ons land al jaren niet meer verkocht worden omdat het dodelijk is voor dier en mens. Maar sommige landbouwers zijn nog in bezit van het gif en gebruiken het om hun gewassen te beschermen. Mogelijk werd het ook gebruikt om de rattenplaag te bestrijden waar sommige delen van Merchtem momenteel mee af te rekenen hebben. Maar Van Gucht hecht weinig geloof aan die theorie. Volgens hem gaat het om een doelbewuste daad om dieren te doden. “Ik vind dit een criminele daad. Ik mag geen wapen hebben in huis. Maar sommigen mogen wel dit gif gebruiken. Ik vind dit dus lafhartig”, aldus Van Gucht. In een twitterbericht roept hij ministers Schauvliege en Weyts op om deze misdaden een halt toe te roepen.