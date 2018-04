Spottersplatformen in Zaventem en Steenokkerzeel voorgesteld

Brussels Airport heeft vandaag haar spottersplatformen officieel voorgesteld. Een eerste spottersplek komt aan de start- en landingsbaan 01/19 in het Vliegbos in Zaventem. De andere spottersplek komt aan het transitcentrum in Steenokkerzeel en geeft je een mooi zicht op start- en landingsbaan 25L/07R.

Vooral de plek in Steenokkerzeel is een favoriete plek van heel wat spotters. Vorig jaar bleek uit een bevraging van 1700 spotters dat er een grote nood was een vaste en veilige spotplaats. Brussels Airport ging in op die vraag en tekende samen met spotters de plekken uit waar ze hun hobby voortaan kunnen uitoefenen.

Ook aan de verkeersveiligheid is gedacht, want vaak parkeerden spotters zich langs de kant van de weg. In Steenokkerzeel is daarom de bestaande parking van het transitcentrum uit te breiden met een deel voor de spotters. In Zaventem kunnen spotters gebruik maken van parkeerplekken rond het bos. Bij het platform komen ook informatieborden over de luchthaven en speeltuigen plaatsen voor kinderen.

Foto's: Twitter Brussels Airport