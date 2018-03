Stad Brussel wil erfpacht Parking C Ghelamco verbreken

Dodi Lukebakio is twintig jaar en komt uit Asse. Hij voetbalt in de Engelse premier League bij Watford. Deze week is hij in het land, want morgen wil hij met de U21 van de Rode Duivels Hongarije in de pan hakken bij de laatste thuiswedstrijd van de groepsfase voor het Europees Kampioenschap 2019...