Stad Halle in beroep tegen bouwvergunning woningen aan vijver Essenbeek

De Stad Halle gaat in beroep tegen de bouwvergunning die de deputatie van Vlaams-Brabant afleverde voor de bouw van elf woningen langs de Kasteelstraat aan de vijver in Essenbeek.

Het dossier rond de bouw van woningen aan de vijver aan de Kasteelstraat in het centrum van Essenbeek sleept al jaren aan. Een plaatselijk comité strijdt al sinds 1999 tegen de bouw. Na verschillende juridische procédures leverde de provincie Vlaams-Brabant onlangs dan toch een bouwvergunning af. De Stad Halle gaat daartegen nu in beroep. “Voor het college van burgemeester en schepenen kan er enkel een bouwvergunning worden verleend als er aan minstens twee belangrijke voorwaarden voldaan is”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Marc Snoeck. “Zo is het essentieel dat er een toegang wordt voorzien van de Kasteelstraat naar de vijver. Deze toegangsweg moet bovendien openbaar zijn. Voorts wil het college dat het open en waardevol zicht op de vijver niet in gevaar wordt gebracht door het voorgestelde bouwproject. Daarom legde het college eerder al de voorwaarde op van een publieke weg rondom de vijver.” Volgens het schepencollege bevat de vergunning die de provincie onlangs afleverde te weinig garanties op beide vlakken.