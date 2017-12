Stad Vilvoorde keurt oprichting Zorgbedrijf goed

De gemeenteraad van Vilvoorde heeft unaniem de oprichting van het Zorgbedrijf Vilvoorde goedgekeurd. In het zorgbedrijf brengen de stad en het OCMW hun zorgdiensten samen. Bedoeling is ook naar de toekomst betaalbare en kwalitatieve zorg te verzekeren in de Zennestad.

In het zorgbedrijf brengen de stad en het OCMW hun zorgdiensten samen. Dit omvat het Woonzorgcentrum Filfurdo en centrum voor kortverblijf op de nieuwe zorgsite aan de Harensesteenweg, de assistentiewoningen (zie foto) van o.a. Poorthuys en Steenkaai, de lokale dienstencentra in Far West, Houtem, Kassei en Broek, de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de maaltijdbedeling aan huis en kinderdagverblijf KaDeeke in Far West.

OCMW-voorzitter en schepen Jan Anciaux (N-VA): “We richten met het Zorgbedrijf een nieuwe zelfstandige organisatie op, omdat de zorg een eigen doel en focus, specifieke wetgeving en eigen opdracht heeft. Daarin onderscheidt het zich van de andere stads- en OCMW-diensten. Het kan zo een eigen aanpak hanteren, een eigen personeelsbeleid voeren en een eigen bedrijfscultuur en dienstverlening ontwikkelen en uitbouwen. Ten slotte kan het zorgbedrijf zich ook positioneren als zuivere zorgverstrekker.”

Het zorgbedrijf zal nauw samenwerken met de bestaande vzw PWO Vilvoorde/Zilverpunt, het bestaande dienstenchequebedrijf van de stad en het OCMW. De eerste stap in deze samenwerking is de gezamenlijke huisvesting van de ondersteunende en stafdiensten van het zorgbedrijf en PWO Vilvoorde/Zilverpunt in het vroegere woonzorgcentrum ter linde 1. Deze huisvesting is tijdelijk in afwachting van een definitieve huisvesting op de nieuwe zorgsite in de Harensesteenweg.