Stad Vilvoorde organiseert onthaalgesprekken voor nieuwkomers

De zogenaamde toeleiders zijn ervaringsdeskundigen. Ook zij waren ooit nieuwkomers en weten daarom erg goed wat de noden en behoeftes zijn van nieuwe inwoners. Via een persoonlijk gesprek krijgen deze inwoners informatie over uiteenlopende thema’s zoals: het zoeken naar werk, de werking van de stadsdiensten, het sorteren van huisvuil en het vrijetijdsaanbod in Vilvoorde. De gesprekken worden in de moedertaal of contacttaal van de nieuwe inwoner gevoerd, maar er wordt wel gewezen op het belang van het snel aanleren van het Nederlands. Nieuwe inwoners die geïnteresseerd zijn in een cursus Nederlands, kunnen hiervoor terecht bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering. Ouders met kinderen krijgen daarnaast ook informatie over het onderwijs in Vilvoorde en het vrijetijdsaanbod voor hun kinderen.

“Veel jonge gezinnen met kinderen vinden de laatste jaren hun weg naar Vilvoorde. Onze stad heeft veel te bieden aan haar inwoners, maar helaas zijn nieuwkomers daar niet altijd van op de hoogte. Daarom wil het bestuur extra inzetten op de ondersteuning van nieuwkomers zodat zij zich vlot kunnen integreren in de samenleving”, aldus schepen van sociale zaken en gelijke kansen Fatima Lamarti.