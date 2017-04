Stadsbestuur Vilvoorde bevestigt: dit jaar geen Marktrock

De kostprijs om het plein gedurende een week af te sluiten en het feit dat er door de werken aan de Grote Markt een parkeerprobleem dreigt te ontstaan tijdens deze periode, hebben Vilvoorde en Live-Entertainment doen beslissen om de editie 2017 over te slaan. Maar als de ondergrondse parking op de Grote Markt in klaar is, zal het festival volgende zomer hernomen worden. Vorig jaar zakte het stadsfestival voor het eerst af naar Vilvoorde nadat Marktrock niet meer welkom was in Leuven. Clouseau, Stan Van Samang en K3 lokten toen zo’n 5.000 bezoekers.