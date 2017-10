Staking: beperkte hinder bij NMBS en De Lijn, wel filerecord

Volgens De Lijn is in Vlaanderen gemiddeld 70% van de bussen vandaag uitgereden. In Oost-Brabant en de Druivenstreek reed ruim 80% van de bussen. In de noordrand, het Pajottenland en de zuidrand van Brussel was de hinder groter. Daar reed ongeveer 60%. Op de as Ninove – Brussel ondervonden reizigers het meeste hinder.

Volgens de NMBS reed vandaag zo’n 70% van de treinen.

Als gevolg van de staking stond er vanmorgen in Vlaanderen ruim driehonderd kilometer file op de weg. Dat is volgens het Vlaams Verkeerscentrum een record voor dit jaar. Op de Brusselse Ring wordt straks opnieuw gevreesd voor veel file. Ook omdat vanavond de interland België – Cyprus gespeeld wordt in het Heizelstadion.