Staking bij afvalophaler Ilva voorbij

Maandag legde het personeel het werk neer uit protest tegen de zware ophaalrondes die enkele weken geleden werden ingevoerd. Dinsdagavond bereikten directie en vakbonden een akkoord om tien extra medewerkers aan te werven. Acht van hen krijgen een contract van onbepaalde duur. Er werden ook toegevingen gedaan na kritiek op het sanctiebeleid.

Ilva is in onze regio actief in de gemeenten Galmaarden, Liedekerke en Affligem. Daar werd sinds maandag geen huisvuil ingezameld. Een groot deel van de werknemers is intussen opnieuw aan de slag gegaan.

Inzamelploegen uitgereden/recyclageparken blijven dicht

De Ilva-inzamelploegen zijn intussen uitgereden. Vandaag wordt wel enkel de restfractie ingezameld. Glas, papier, PMD en GFT worden niet meegenomen. Vanaf morgen wordt opnieuw het normale regime gehanteerd. Ook de recyclageparken zijn vanaf morgen weer open volgens hun normale openingsuren. Dat Ilva weten in een persbericht.

Indien het afval vandaag toch niet is meegenomen, vraagt Ilva om het opnieuw binnen te nemen en aan te bieden bij de volgende inzameling zoals vermeld staat op de afvalkalender.

Het gemeentebestuur van Affligem vindt het alvast onverantwoord om het restafval nog langer in de huizen of op de stoepen te laten staan. Daarom organiseert de gemeente morgen zelf een extra ophaalronde voor restafval. Alle inwoners van Affligem mogen dus vanavond de gele afvalzakken buiten zetten.