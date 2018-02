Staking bij Brusselse metro, tram en bus

Wie vandaag met de metro, tram of bus in Brussel moet zijn, houdt het best rekening met ernstige hinder. De bediening op het MIVB-net is zwaar verstoord. Metro’s rijden er vanochtend enkel op Lijn 1. Maar 14 van de 50 buslijnen zijn operationeel. Bij de trams is de situatie wel wat beter. Zowel de overheidsvakbond als de liberale vakbond hebben hun leden gevraagd om het werk neer te leggen. Ze doen dat uit onvrede met wat ze het slechte sociale klimaat en de verspilling van belastinggeld noemen. De christelijke vakbond vindt de staking dan weer onaanvaardbaar. Volgens hen gaat het enkel om individuele belangen. Wie wil weten welke trams en bussen er rijden in het Brusselse, raadpleegt het best www.mivb-stib.net of volgt de MIVB via Facebook en Twitter.