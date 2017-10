Staking bij G4S Cash Solutions: constructief gesprek tussen directie en vakbonden

Directie en vakbonden bij G4S Cash Solutions in Groot-Bijgaarden (Dilbeek) hebben volgens de vakbonden een constructief gesprek gehad over de thema's die vanmorgen de aanleiding waren voor een spontane staking bij de om en bij 100 transporteurs van waardetransporten. De resultaten van de onderhandeling worden donderdagmorgen aan het personeel voorgelegd dat dan zal beslissen over al dan niet verder staken.

De staking brak volgens ACV-hoofddelegee Hervé Emeleer vanmorgen uit omwille van de stijgende werkdruk. Zo worden de rondes steeds langer en zwaarder en het werk alsmaal flexibeler. De vakbonden waren er ook niet over te spreken dat de directie zondagwerk wil invoeren, hetgeen volgens hen strijdig is met de lopende cao. De aanslepende gesprekken hierover tussen directie en vakbonden leverden de afgelopen maanden geen resultaat op, waardoor het vertrouwen in de directie weg was.

Cash Solutions is de afdeling van de bewakingsfirma G4S die instaat voor waardetransporten. Groot-Bijgaarden is een van de entiteiten binnen Cash Solutions. Van hieruit worden Vlaams-Brabant en Brussel bediend.

"Tijdens het gesprek dinsdag zijn een aantal afspraken gemaakt die de komende vijftien dagen verder moeten geconcretiseerd worden. De directie weet de stijgende werkdruk onder meer aan een tekort aan wagens en materiaal. Men beloofde hierbij oudere wagens te laten ombouwen. Daarnaast gaat men uit andere entiteiten transporteurs vragen om op vrijwillige basis in Groot-Bijgaarden te komen werken. Wat het zondagwerk betreft heeft de directie beslist dat men ook hier vrijwilligers voor zal zoeken", aldus Emeleer. Of er donderdag nog zal verder gestaakt worden hangt af van de stemming tijdens de personeelsvergadering.