Staking busverkeer uitgebreid naar de hele provincie

In de omgeving van Grimbergen, Asse, Haacht en Londerzeel, Dilbeek en Brussel is de hinder het grootst. De helft van de bussen is hier uitgereden. Giteren reden de bussen in het Pajottenland nog normaal, maar vandaag is ook daar het busverkeer verstoord. Vooral de lijnen tussen Ninove en Brussel zijn verstoord. In het Hageland en de regio Leuven kunnen reizigers rekenen op goed drie op de vier bussen.