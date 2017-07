Staking De Lijn: amper 10% van de bussen rijdt in Vlaams-Brabant

Een staking van de drie vakbonden zorgt voor de tweede dag op rij voor ernstige hinder op het volledige net van De Lijn. Vooral in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen & West-Vlaanderen is het net ernstig verstoord. In Limburg is de hinder het kleinst.

De vakbonden van De Lijn voeren actie tot en met maandag 3 juli tegen het voorstel van nieuwe cao voor De Lijn.

Dit is de situatie in onze provincie

De hinder is groter dan gisteren. Amper 10 % van de bussen rijdt momenteel.

Net zoals gisteren is de hinder het grootst in het Pajottenland en op de as Brussel-Ninove, daar rijdt vrijwel niets.

Over Werchter is er momenteel nog geen nieuws (aparte communicatie volgt).

Wat de andere provincies betreft.

Antwerpen

Er is hinder voor het busverkeer in heel de provincie: ongeveer de helft van de busvloot rijdt in de regio Mechelen, in het Noorden van Antwerpen is de hinder groter (20 %). Ook in de stad Antwerpen is maar 20 % van de chauffeurs uitgereden. Reizigers die vandaag bus of tram willen nemen in de stad, houden best rekening met ernstige verstoring, de tramlijnen 8 en 10 doen het wel vrij goed.

Oost-Vlaanderen

Meer dan de helft van de ritten wordt met zekerheid uitgevoerd, maar er zijn sterke regionale verschillen. In de Vlaamse Ardennen is de dienstverlening nauwelijks gehinderd, in de streek rond Gent is de impact het grootst. Vooral de lijnenbundel 70 is zwaar verstoord. De belbussen rijden wel volgens het boekje.

Ook in Gent stad zijn er minder chauffeurs komen opdagen. Tramlijn 1 rijdt om de 30 minuten. Tramlijn 4, op de as UZ-Muide, om de 40 minuten. Tramlijn 2 en de as Gentbrugge Moscou – Muide van tramlijn 4 worden momenteel niet bediend.

Buslijnen 3 en 5 rijden om de 30 minuten. De andere stadslijnen (8, 9, 17/18, 38/39) rijden vandaag niet.

West-Vlaanderen

Ook vandaag is de dienstverlening van De Lijn zwaar verstoord in West-Vlaanderen. De hinder is het grootst voor de stadsnetten: in Oostende, Brugge en Kortrijk rijden de bussen zeer onregelmatig, in Knokke rijdt geen enkele bus. In Roeselare rijden de bussen wel normaal.

De streeklijnen in West-Vlaanderen zijn minder verstoord. Ongeveer 60 % van de bussen rijdt. Er rijdt een beperkt aantal Kusttrams.

Limburg

In Limburg is ruim 4 op de 5 chauffeurs vanmorgen aan de slag gegaan. Reizigers houden wel best rekening met hinder in hele provincie. Zowel op de streek- als stadslijnen (in Genk, Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren) rijden minder bussen dan op een gewone zaterdag. Ook op de belbussen in Beringen, Bilzen en Borgloon is er hinder.

Reizigers vinden een actuele en gedetailleerde stand van zaken via www.delijn.be. Opgelet: de lijsten de website zijn indicatief, er is niet van alle stelplaatsen (De Lijn en exploitanten) info ontvangen.

Dit is de situatie tot en met de middag. Een volgende update rond 14 uur als de middagploeg gestart is.