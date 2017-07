Staking De Lijn: hinder het grootst in Pajottenland

Op deze vierde stakingsdag van de drie vakbonden is er opnieuw hinder op het volledige net van De Lijn.In alle provincies is de dienstverlening verstoord, zowel voor de stads- als streeklijnen. De hinder verschilt sterkt in de verschillende regio’s, maar is op dit moment het grootst in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Ook de Kusttram ondervindt hinder: er rijdt er maar 1 per uur.