Staking De Lijn: meer bussen dan gisteren

Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant is zowat twee op de drie chauffeurs vanmorgen uitgereden. Toch is er plaatselijk sterkere hinder voor reizigers, onder meer op het Leuvense stadsnet en lijnen 128, 214, 820 en 821.

Het busverkeer naar Werchter loopt zoals voorzien.

Limburg

In Limburg lijkt de hinder vanochtend mee te vallen. Op de streeklijnen rijden wel nog altijd minder bussen dan voorzien. De Limburgse stadsnetten (Genk, Hasselt, Tongeren en Sint-)Truiden) en de belbussen starten pas later in de ochtend, maar ook hier wordt minder hinder verwacht dan de voorbije dagen.

Antwerpen

In de regio Mechelen en ten noorden van Antwerpen (Kalmthout, Kapellen, Ekeren) is vanmorgen de helft van de bussen uitgereden. In de stad Antwerpen is de situatie een stuk beter dan gisteren: 60% van de bussen en 50% van de trams rijden.

Oost-Vlaanderen

Ook in Oost-Vlaanderen zou de dienstverlening aanzienlijk vlotter verlopen dan de voorbije dagen. In Gent rijdt het hele tramnet (lijnen 1, 2 en 4) vanmorgen om de 30 minuten.

Ook buslijnen 3, 5, 39 rijden om de 30 minuten. Lijnen 6, 8 en 17/18 en 38 rijden vandaag niet. Het merendeel van de ritten op de streeklijnen wordt gereden.

Alle tram- en buslijnen richting Gent zijn vandaag gratis omdat het 'Koopzondag' is.

Ook in de rest van de provincie wordt het merendeel van de ritten uitgevoerd. De hinder voor reizigers blijft beperkt. De belbussen in Oost-Vlaanderen rijden zoals gepland. .

West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen hetzelfde beeld: de dienstverlening van De Lijn is vandaag minder verstoord dan in de voorbije dagen. In de kuststreek rijdt meer dan 60 % van de streeklijnen. In Oostende is de helft van de stadslijnen uitgereden. Van de Kusttrams rijdt ongeveer 20%, maar dit aantal zal in de loop van de dag wellicht nog toenemen.

In de regio Brugge rijden de streeklijnen zo goed als normaal. Het stadsnet in Brugge ondervindt lichte hinder.