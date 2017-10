In Vlaams-Brabant is de dienstverlening verstoord in de hele provincie. Ongeveer 75% is uitgereden. In Oost-Brabant, Noord-Brabant en Noordrand rijdt ruim 75%. In Pajottenland en Zuidrand Brussel rijdt ongeveer 60-65%. Er is zware hinder op onder meer de as Ninove – Brussel

Op de assen Hoeilaart-Brussel en Overijse-Brussel (Herrmann-Debroux) is de hinder voorlopig beperkt en rijdt ruim 80%.

Alle info via de website van De Lijn.