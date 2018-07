Staking Ryanair: 7 op de 10 vluchten geschrapt op Brussels Airport

Het boordpersoneel staakt omdat het wil dat Ryanair de nationale wetgeving in de contracten van de werknemers toepast en niet de Ierse. Verder willen ze dat personeel dat bij de onderaannemers van Ryanair, dezelfde voorwaarden krijgt als het vaste cabinepersoneel.

Alle getroffen passagiers werden via mail of via sms ingelich door Ryanair. Al liep daar de afgelopen dagen toch één en ander fout, waardoor passagiers in allerijl een nieuwe vlucht moesten boeken en daardoor hun vakantie met enkele dagen ingekort zagen. Zij hebben recht op een compensatie tot 600 euro per persoon.

Ook in Spanje, Italië en Portugal staakt het Ryanair-personeel. Over heel Europa worden zo'n 600 vluchten geannuleerd, met gevolgen voor ongeveer 100.000 reizigers.