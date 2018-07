Staking Ryanair: 80% werknemers op Brussels Airport legt werk neer

Vandaag en morgen leggen werknemers van Ryanair in vier landen het werk neer. In België is de stakingsbereidheid groot volgens de vakbonden. 8 op de 10 Belgische werknemers van de Ierse lagekostenmaatschappij staken. Poolse werknemers vervangen hen.