Startschot Helm op Fluo Top in Grimbergen

In basisschool De Regenboog in Grimbergen is vanmorgen het startschot gegeven van Helm Op Fluo Top. Dat is een actie die kinderen uit de kleuter- en lagere scholen op een leuke manier wil stimuleren om fluokledij en een fietshelm te dragen.

“Helm Op Fluo Top loopt voor het derde schooljaar op rij in heel Vlaanderen. In totaal hebben 1236 scholen zich ingeschreven om deel te nemen, samen goed voor meer dan 326.000 leerlingen. Vorig schooljaar telde de actie 310.000 deelnemers”, vertelt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde die samen met onder meer de Vlaamse overheid haar schouders onder de actie zet. “Met Helm Op Fluo Top wil de VSV de veiligheid van jonge voetgangers en fietsers in het woon-schoolverkeer vergroten. Zowat een op de drie kinderen tussen 3 en 11 jaar die in Vlaanderen het slachtoffer worden van een verkeersongeval, zijn immers op weg van of naar de school. Kinderen die te voet of per fiets naar school komen, zijn daarbij in de donkere wintermaanden extra kwetsbaar. In de periode tussen november en eind februari is het risico reëel dat autobestuurders hen in het (schemer)duister niet of te laat opmerken.”

Hesje en helm

De campagne wil daarom kinderen stimuleren om fluohesjes te dragen, zodat ze beter zichtbaar zijn in het verkeer. De fietshelm zorgt ervoor dat bij een ongeval het risico op een zwaar hoofdletsel afneemt met zowat 65 procent. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “De veiligheid van kinderen in het verkeer hangt in de eerste plaats af van de manier waarop anderen zich gedragen. Maar door ervoor te zorgen dat je als kwetsbare weggebruiker beter gezien wordt, kun je ongevallen voorkomen. En met een fietshelm beperk je de letsels als het toch fout loopt. Daarom wil ik kinderen positief stimuleren om een fluohesje en fietshelm te dragen en hen daarvoor belonen. Jong geleerd is immers oud gedaan.”

Beloning

Voor elke dag waarop ze met een fluohesje naar school komen, krijgen de leerlingen een sticker op hun Helm Op Fluo Top-spaarkaart. Wie daarbij ook nog eens een fietshelm draagt, krijgt een extra sticker. 29 stickers geven recht op een toegang voor het Serpentarium in Blankenberge, een volle kaart (50 stickers) geeft recht op een toegang tot Planckendael of ZOO Antwerpen. In basisschool De Regenboog in Grimbergen werden vanmorgen de eerste spaarkaarten uitgedeeld.