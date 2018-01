Statiegeldalliantie krijgt ook steun in onze regio

De Statiegeldalliantie verenigt intussen al meer dan 100 organisaties, waaronder bedrijven, milieuorganisaties, lokale overheden en gemeenten. Doel: de regeringen in ons land overtuigen om statiegeld te heffen op alle PET-flessen en blikjes in de strijd tegen het hardnekkige zwerfvuilprobleem. Ook in onze regio gaan in diverse gemeenten reeds dergelijke stemmen op…

In de Statiegeldalliantie verenigen zich bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere andere organisatie die zwerfafval zat is. De beweging wil de regeringen van de 3 gewesten aansporen om in 2018 het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen. De alliantie ijvert voor een “eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven verantwoordelijk te maken”.

Ook in onze regio is zwerfvuil een hardnekkig probleem. Diverse gemeenten krijgen het euvel niet onder controle. Heel wat lokale partijbesturen melden intussen dat ze op de eerstvolgende gemeenteraad de vraag om toetreding tot de alliantie op de agenda zullen plaatsen. In Vilvoorde vragen zowel CD&V als OpenVLD dat de stad toetreedt en een voortrekkersrol op zich neemt. In Meise vraagt sp.a-Meise2020 het gemeentebestuur zich achter de alliantie te scharen. In Roosdaal heeft de CD&V-fractie van burgemeester Christine Hemerijckx ook al aangekondigd te zullen toetreden.

Blikjes en PET-flessen zijn goed voor 40% van het zwerfvuil. De Statiegeldalliantie is ervan overtuigd dat deze items minder snel op straat zouden terecht komen indien men er statiegeld op heft. In enkele buurlanden, waaronder Nederland, wordt reeds lang statiegeld betaald op iedere grote PET-fles.