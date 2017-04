Statieplaats in Kraainem 3 maanden dicht. Omleiding via containerpark

Vanaf maandag 10 april wordt de Statieplaats in Kraainem afgesloten voor alle verkeer en dit voor een periode van 3 maanden. Dit is nodig om een nieuwe riolering en wegdek te kunnen aanleggen in het raam van de herinrichting van het Woluwedal. Het verkeer van en naar de Oudstrijderslaan wordt omgeleid via …. het containerpark. Dat zal al die tijd noodgedwongen de deuren moeten sluiten.

Vanaf maandag 10 april 2017 verschuiven de werken in Woluwedal naar het kruispunt met de Statieplaats (de zone van de Oudstrijderslaan tussen de J. Thumasstraat en Woluwedal). Hier wordt eerst de riolering vernieuwd, nadien ook het wegdek. Om de werken zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren, worden de Statieplaats en het kruispunt met Woluwedal tijdens de werken volledig afgesloten voor het verkeer.

Hinder en omleidingen voor het verkeer

Gedurende drie maanden is de Oudstrijderslaan bereikbaar via de oude tak van de oprit van de E40 waar momenteel het containerpark van de gemeente Kraainem gelegen is, de Denayerstraat en de J. Thumasstraat. Het verkeer vanuit Kraainem dat via de Oudstrijderslaan en de Statieplaats naar Woluwedal rijdt, moet een omleiding volgen via oprit Kraainem (nr. 20) van de E40 richting Leuven. Op de Ring rond Brussel (R0) kan het verkeer keren via de Henneaulaan naar Woluwedal. De bussen van het openbaar vervoer worden omgeleid via de Trekeersstraat. De voetgangers- en fietsersoversteken worden altijd op alle locaties behouden.

Omleidingsweg op Leuvensesteenweg

Tegelijkertijd plaatst de aannemer ook de riolering onder de Leuvensesteenweg (N2) aan de kant van Leuven. Om de aanleg van de riolering en de koker van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) mogelijk te maken, moet het verkeer op de Leuvensesteenweg vanuit Leuven richting Woluwedal een tijdelijke omleidingsweg volgen. Dit is een tijdelijke verharding langs de bestaande weg.

Einde fase 1 in juli 2017

Volgens de huidige planning beëindigt de aannemer de werkzaamheden van fase 1 in juli 2017, net voor het bouwverlof. Tot dan blijven de aangepaste verkeerssituaties van toepassing. Wanneer alle werken in Woluwedal (R22) aan de kant richting Vilvoorde klaar zijn, schuiven de werkzaamheden op naar de andere kant van de weg, naar de kant richting Sint-Lambrechts-Woluwe. Dit is de tweede fase van het project. Het einde van het volledige project is vastgelegd in het voorjaar van 2018.