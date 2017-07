Statieplaats Kraainem vanaf 5 juli weer open voor verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert al sinds 2015 werken uit aan het Woluwedal op de grens tussen Zaventem en Kraainem. De riolering en de fundering van het wegdek worden er vernieuwd. Ook de Statieplaats in Kraainem werd onder handen genomen met als gevolg dat het kruispunt van het Woluwedal met de Statieplaats voor 3 maanden werd afgesloten.

Maar nu zijn de werken aan de Statieplaats helemaal afgerond. De riolering is aangelegd en er kwam een nieuw wegdek. Daarom is het kruispunt vanaf 5 juli weer open voor alle verker. Ook het containerpark, dat wegens de werken gesloten was, wordt weer toegankelijk. Volgende maand start de laatste fase van de herinrichtingswerken aan de Leuvensesteenweg in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe. Die werken zullen pas in het najaar klaar zijn.