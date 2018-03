Station Halle krijgt nieuwe parkeertoren

De NMBS gaat de volgende jaren ruim 7 miljoen euro investeren in het station van Halle en in een nieuw parkeergebouw met 330 plaatsen. Zo schrijft federaal minister van Mobiliteit François Bellot in een brief aan het Halse college van burgemeester en schepenen. De stad dringt al jaren aan op zo’n parkeertoren om de parkeerdruk in de omgeving te verminderen.

In totaal investeert de federale overheid zo’n 5,3 miljard euro in nieuwe treinen, een beter onthaal, een vlottere toegankelijkheid, extra parkings en fietsenstallingen. Daarnaast wordt 1 miljard euro vrijgemaakt voor de realisatie van het GEN (Gewestelijk Expresnet) en andere projecten die van groot strategisch belang zijn. Een van die projecten is het station van Halle. Daarin zal € 7.095.011 geïnvesteerd worden. De NMBS maakt daarmee onder meer werk van perronoverkappingen en een nieuw parkeergebouw. Dat zal zo’n 330 parkeerplaatsen tellen.

De parkeerdruk rond het Halse station is de voorbije jaren fors toegenomen. Het station in Halle verwelkomt dagelijks immers ruim 6.000 reizigers en is daarmee het drukst bezochte station in Halle-Vilvoorde.

Over de timing van de geplande werken in Halle is er voorlopig nog geen duidelijkheid. Vast staat wel dat het parkeergebouw zal worden ingeplant tussen de groene dreef, de Molens Dedobbeleer en de sporen.