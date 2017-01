Stationsgebouw van Asse is functioneler en duurzamer geworden

In Asse ging vanmorgen het heringerichte stationsgebouw officieel open. In het vernieuwde gebouw ligt de nadruk op functionaliteit en duurzaamheid. De gemeente Asse tekende mee voor de financiering.

In Asse nemen dagelijks meer dan 1100 reizigers de trein. Die reizigers kunnen in het vernieuwde station voortaan terecht in een bibliotheek en er zijn nu ook lockers om spullen in op te slaan. Om het duurzame concept te benadrukken, wordt het gebouw verwarmd door middel van een pelletkachel.

Daarnaast is er ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen bijgekomen, een bewaakte fietsenstalling en een herstelpunt voor fietsen. Omdat de groep INTRO, die instaat voor de exploitatie van het stationsgebouw, niet langer financiële ondersteuning krijgt van de NMBS, besloot de gemeente Asse zelf om 24.000 euro te investeren in het stationsgebouw.