Status quo aantal verkeersdoden Vlaams-Brabant

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute waren er 31 verkeersdoden in Vlaams-Brabant in 2017. Dat zijn er exact evenveel als vorig jaar en dat is het laagste aantal dat ooit genoteerd werd. Voor heel België waren er 3% minder verkeersdoden. Het aantal letselongevallen daalde in Vlaams-Brabant met ongeveer 9%. Nationaal stelden we een daling van 5% vast van het aantal letselongevallen.

Status quo in Vlaams-Brabant

Er vielen in 2017 op de Vlaams-Brabantse wegen 31 doden, exact evenveel als vorig jaar. Nooit eerder vielen er minder doden. Om het totaal aantal doden te kennen(‘doden 30 dagen’) moeten bij dit aantal nog de mensen toegevoegd worden die tot 30 dagen na een ongeval aan hun verwondingen zijn overleden.

Het aantal letselongevallen daalde met 9% (van 3292 ongevallen naar 3009). In totaal waren er voor heel België 5% minder letselongevallen.

Op nationaal niveau daling van alle indicatoren

Het aantal doden ter plaatse is gedaald (-3%) op onze wegen in 2017 in vergelijking met 2016. Er vielen nu 483 doden in plaats van 500. Volgens de schatting van Vias institute gaan we uitkomen op een totaal van ongeveer 620 doden 30 dagen voor 2017 (ten opzichte van 637 in 2016). De doelstelling van maximum 420 doden tegen 2020 zal dus zeer moeilijk te bereiken zijn.

Het aantal gewonden daalt (- 6%) van 51.074 naar 48.227. Het aantal letselongevallen daalt ook van 39.850 naar 37.786, ofwel -5%. Sinds de start van de verkeersbarometer noteerden we nooit eerder lagere cijfers voor alle indicatoren.

Meer doden in Wallonië dan in Vlaanderen

Het aantal doden is nauwelijks veranderd in Wallonië, van 245 naar 246 (+0,4%). Het aantal doden stagneert sinds 2014. In Brussel is het aantal doden gestegen van 9 naar 15. De situatie is het meest gunstig in Vlaanderen.

Het aantal doden ter plaatse is er fors gedaald (-10%), van 246 naar 222. Het aantal doden 30 dagen wordt op 290 geschat. De doelstelling tegen 2020 is om naar maximaal 200 verkeersdoden te gaan. In alle regio’s is er wel een daling vastgesteld van het aantal letselongevallen (Wallonië -3%, Brussel -1% en Vlaanderen -7%).

Antwerpen enige provincie in Vlaanderen waar aantal verkeersdoden stijgt

In Vlaanderen is er enkel in Antwerpen een stijging van het aantal doden ter plaatse (van 50 naar 67 doden). In Vlaams-Brabant is er een status quo en in de andere provincies is er een daling. Het aantal letselongevallen daalt wel overal, in Limburg is die daling het sterkst (-12%).

Tendensen volgens het type weggebruiker

Het aantal ongevallen daalt voor elk type weggebruiker, behalve voor de vrachtwagens (+3%). De stijging is meer uitgesproken in Wallonië (+6%) dan in Vlaanderen (+2%). De grootste daling hebben we bij de bromfietsen vastgesteld (-13%). Nooit eerder waren er minder ongevallen met een voetganger, een gemotoriseerde tweewieler, een auto of een bestelwagen.

Meer voetgangers om het leven gekomen

Hoewel er nooit eerder minder bromfietsongevallen waren, is het aantal doden in deze ongevallen gestegen van 10 naar 17. De ongevallen zijn dus ernstiger dan vroeger. Het aantal doden bij de voetgangers is ook gestegen (van 49 naar 64 doden). Voor de andere weggebruikers is er een daling op nationaal niveau. We noteren zelfs laagterecords voor inzittenden van auto, fietsers en motorrijders. Toch zijn er ook daar sterke regionale verschillen, zeker voor auto-inzittenden. Dat aantal doden daalt daarvoor in Vlaanderen van 119 naar 86. Het stijgt daarentegen in Wallonië van 147 naar 157 en in Brussel van 1 naar 4. De ernst van de ongevallen in Wallonië is 3,5 keer groter dan in Vlaanderen.

Daling van het aantal doden bij de personen ouder dan 65 jaar

Hoewel er steeds meer ouderen zijn, is er een lichte daling van het aantal doden bij de mensen ouder dan 65 jaar (van 96 naar 89 doden). Nooit eerder waren er dat minder. Vooral in ongevallen met vrachtwagens vielen er minder doden (van 24 naar 12 doden). Ten opzichte van 2008 is er daling van het aantal doden bij senioren met ongeveer 35%, terwijl er in die periode 15% ouderen zijn bijgekomen.



Nog nooit zo weinig jongeren gestorven in ongevallen

Het aantal ongevallen waarbij jonge bestuurders (18-24 jaar) betrokken zijn, is gedaald met 8% en het aantal doden in deze ongevallen met 5%. Ook dit is een laagterecord. Op langere termijn is het aantal jongeren dat omkwam in het verkeer met meer dan 50% gedaald in de laatste 10 jaar. Dat is de meeste gunstige tendens uit de hele barometer.

Conclusie

Op nationaal niveau tonen de cijfers van deze verkeerveiligheidsbarometer van 2017 een positieve evolutie ten opzichte van de cijfers van 2016. Zowel het aantal doden als het aantal ongevallen dalen lichtjes. Deze evolutie is echter niet voldoende om de doelstelling voor maximaal 420 doden tegen 2020 te halen. Als we de cijfers meer in detail bekijken, zien we ook grote regionale verschillen. Zo is de tendens voor Vlaanderen veel

gunstiger dan die voor Brussel of Wallonië.