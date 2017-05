Steeds meer kansarme leerlingen in secundair onderwijs

Vijf jaar geleden hadden er in Vlaanderen 166.476 ( van de 434.664) leerlingen in het secundair onderwijs af te rekenen met kansarmoede. In het schooljaar 2015-2016 is dat gestegen tot 170.399 (van de 434.603) leerlingen. De stijging is opmerkelijk omdat de economie het in ons land opnieuw beter doet. Het probleem stelt zich voornamelijk in de grootsteden. Zo is de kansarmoede het meest toegenomen in Antwerpen. De kansarme jongeren hebben doorgaans geen thuis, ontvangen een schooltoelage of hebben een moeder die lager opgeleid is.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft aan dat er nochtans veel maatregelen genomen zijn om kansarme leerlingen te helpen. Zo werd het systeem van de studietoelagen vereenvoudigd en geautomatiseerd. Daardoor is dat budget in 3 jaar tijd gestegen met 23 miljoen euro tot 173 miljoen euro. Ook krijgen de scholen extra personeels- en werkingsmiddelen om kansarme leerlingen beter te begeleiden.