Steeds meer leerlingen volgen opleiding ‘vliegtuigtechnieken’

De Vlaamse luchtvaartsector staat internationaal hoog aangeschreven, met bedrijven die leverancier zijn voor vliegtuigconstructeurs overal ter wereld. Maar ook voor het onderhoud van vliegtuigen is er veel vraag naar mensen met de juiste opleiding. Lieve Maes: “In Vlaanderen bieden drie scholen een tso-opleiding ‘Vliegtuigtechnieken’ aan: ZAVO Zaventem, VTI Sint Petrus en Paulus Oostende en het Stedelijk Lyceum Meir in Antwerpen. De studie zit in de lift: van 72 leerlingen in het schooljaar 2014-2015 tot 79 leerlingen in 2015-2016 verspreid over de drie scholen. Dit schooljaar ging die stijging verder en waren er zelfs 84 leerlingen ‘Vliegtuigtechnieken’. En wat meer is: meer dan 90% van de leerlingen beëindigt het schooljaar ook succesvol.”



Het ZAVO in Zaventem werkt voor zijn praktijklessen samen met Brussels Airlines. Lieve Maes: “Dat is een win-win: Brussels Airlines en de luchthaven kunnen zich presenteren als werkgever en de studenten krijgen de kans echte praktijkervaring op te doen.”



Maes plaatst een kleine kanttekening bij het verhaal: “Door de vergrijzing van de werkzame vliegtuigtechnici kan de situatie op de arbeidsmarkt de komende jaren precair worden. Het zou dus goed zijn mocht de opleiding aan populariteit blijven winnen, om een mogelijk tekort op de arbeidsmarkt op te vangen. We zullen elk initiatief in die richting toejuichen.”