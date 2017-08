Steenokkerzeel dreigt 800.000 euro subsidies te mislopen door afwezige gemeenteraadsleden

Langs de Lijsterlaan in Melsbroek wil de de sociale huisvestingsmaatschappij 'Elk zijn huis' 58 sociale woningen bouwen. Om in aanmerking te komen voor een subsidie van 800.000 euro moest de huisvestingsmaatschappij voor 1 september een kant en klaar en goedgekeurd dossier indienen bij de Vlaamse overheid. Daarom organiseerde het schepencollege donderavond een extra gemeenteraad. Maar slechts 9 van de 21 gemeenteraadsleden kwamen opdagen waardoor de gemeenteraad niet kon doorgaan. Vooral de oppositie schitterde in afwezigheid. ’t Gros van hen is met vakantie, zo luidt het. Maar de oppositie is ook misnoegd over het feit dat het dossier al zo lang op tafel ligt en nu halsoverkop moet afgehandeld worden. In een telefonische reactie laat burgemeester Kurt Ryon (KLAVER-N-VA) weten dat het zeer moeilijk wordt om voor 1 september een nieuwe gemeenteraad samen te roepen. De kans is dan volgens hem ook groot dat de huisvestingsmaatschappij naast de subsidie zal grijpen.