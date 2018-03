Steenokkerzeel krijgt eerste tankstation met LNG

In Steenokkerzeel komt binnenkort het eerste LNG-tankstation van Vlaams-Brabant. LNG of Liquified Natural Gas is vloeibaar aardgas en wordt vooral door vrachtwagens gebruikt.

Het LNG-tankstation komt er aan Vliegveld in Steenokkerzeel. De provincie Vlaams-Brabant verleende de firma Uhoda daar een omgevingsvergunning voor. LNG of Liquified Natural Gas is vloeibaar aardgas. Het is een fossiele brandstof, maar wel een die veel minder vervuilend is dan benzine of diesel. “We promoten maximaal duurzame vervoersmiddelen, ook voor het vrachtverkeer, zoals vrachtvervoer over water of het spoor. Als vervoer over de weg het enige alternatief is, dan zien we een LNG-voertuig als een betere keuze dan een voertuig op benzine of diesel”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor omgevingsvergunningen, milieu en duurzaamheid. ”We zijn dan ook blij dat vrachtwagens binnenkort ook in onze provincie LNG kunnen tanken”.

“Automobilisten kiezen steeds meer voor andere brandstoffen dan benzine en diesel omdat het beter voor het milieu en goedkoper is. Door te rijden op aardgas stoot men minder fijn stof uit. Bovendien is de CO2-uitstoot van deze wagens beduidend minder dan die van benzine- en dieselvoertuigen”, aldus nog Roefs. Vlaanderen telt op dit ogenblik nog maar 3 LNG-tankstations: twee in Antwerpen, en eentje in West-Vlaanderen. Binnenkort worden dat er dus met dat in Steenokkerzeel erbij vier.