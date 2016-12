De gemeente Steenokkerzeel overweegt juridische stappen tegen De Lijn. Verschillende buschauffeurs weigerden de voorbije weken om tot de eindhalte in het centrum van Perk te rijden en zetten hun reizigers 3 kilometer eerder af. In Perk is er nu een grote omleiding door de werken aan de Tervuursesteenweg. Ook het aanbod moet volgens de gemeente beter. De Lijn werkt aan een oplossing, maar dat blijkt niet eenvoudig.

Begin november ging een deel van de Tervuursesteenweg in Perk dicht door ingrijpende werken van Aquafin. Sindsdien volgen de bussen van De Lijn een omleiding. Tijdens de ochtend- en avondspits wordt het centrum van Perk bediend, maar dat liep de voorbije weken grondig fout volgens Steenokkerzeels schepen Wim Mombaerts: “Heel wat scholieren kwamen ofwel te laat, ofwel werden ze hier in Melsbroek afgezet, terwijl ze normaal worden afgezet in Perk centrum. 3 kilometer verder. En dat is niet afgesproken.”

Ook het aanbod moet volgens Steenokkerzeel beter. Begin december zaten de gemeente en De Lijn hierrond al samen, maar dat bracht volgens Mombaerts niet veel zoden aan de dijk.

Straks meer in ons nieuws. Onze journaliste Helen Bogaerts laat ook De Lijn aan het woord.