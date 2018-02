Steenokkerzeel promoot praattafels via broodzakken

Tijdens de praattafels gaan Nederlandstaligen en anderstaligen met elkaar in gesprek in het Nederlands. Ze praten over allerlei luchtige onderwerpen waardoor de anderstaligen vlot hun Nederlands kunnen oefenen en bijschaven.



“We organiseren de praattafels al enkele jaren, maar zijn ervan overtuigd dat nog niet iedereen in de gemeente op de hoogte is van het initiatief. Met deze 10 000 bedrukte broodzakken hopen we de aandacht te kunnen trekken van een grote groep nieuwe mensen. De broodzakken geven meer uitleg over de bedoeling van de praattafels en de data waarop het plaatsvindt”, aldus burgemeester Kurt Ryon.