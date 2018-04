Steltenlopers Merchtem klaar voor Viëtnam

We komen graag in de natuur en we zijn best tevreden over het onthaal in de aanwezige natuurgebieden. Dat is de conclusie van een ruime bevraging bij de bezoekers van de grote domeinen van het Agentschap Natuur en Bos. Bij die domeinen ook Groenendaal (Zoniën) in Hoeilaart, het Hallerbos (Halle)...