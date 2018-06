Stenen oud station Halle verkocht voor 0 euro

0 euro. Dat is het bedrag dat Tobias Vandenbosch 'betaalde' voor de blauwe stenen waarmee het voormalig station van Halle was opgetrokken. Eerder dit jaar organiseerde Halle een veiling voor de stenen. Er kwam maar één bod binnen, eentje van 0 euro...

Sinds de afbraak van het station liggen de stenen opgestapeld op een braakliggend terrein in Halle. Maar daar konden de stenen niet blijven liggen omdat op het terrein binnenkort het nieuwe containerpark van Halle wordt ingericht.

Tobias Vandenbosch uit Lembeek was de enige bieder tijdens de veiling van de stenen die de stad Halle organiseerde. Zo kon de enige bieder de stenen op de kop tikken voor 0 euro.

Tobias is nu eigenaar van maar liefst 73 kubieke meter stenen. Vandenbosch heeft al een idee wat hij met de stenen wil aanvangen. Het liefst zou hij ze opieuw een plaats geven in het Halse straatbeeld door ze bijvoorbeeld te verwerken in bruggen of bankjes in de stad.