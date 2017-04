Stephex plant natuurgebied van 8 hectare in Meise

Stephex Group met manege en stallen in Meuzegem is wereldwijd specialist van handel in ren- en jumpingpaarden en fokpaarden. Het bedrijf organiseert ook grote jumpingevents waaronder de '5 sterren Stephex Masters' en '5 sterren Knokke Hippique'. In het hart van de 20 hectare grote site van Stephex in Meuzegem (Meise) wordt nu ook een natuurgebied ontwikkeld van 8 hectare langs de Meuzegembeek. "We realiseerden er al één grote vijver met een speciaal systeem van inschuifbare damplaten langs de Meuzegembeek. De vijver doet dienst als extra buffer van water bij hevige regenval. Daardoor komen lager gelegen gebieden in Wolvertem-centrum minder onder druk te staan”, verduidelijkt architect Etienne Wijns. “De vijver wordt ontwikkeld als natuurvijver die het biotoop wordt en is van kikkers maar ook andere amfibieën, vogels, en streekeigen planten. Later wordt een tweede vijver gerealiseerd langs de Meuzegembeek. Beide vijvers hebben samen een capaciteit van 20 miljoen liter water dat zo extra wordt gebufferd", aldus Wijns.

Inmiddels is op de site ook een bos met 80 canadapopulieren gekapt. "De bomen waren kaprijp en we hadden hiervoor een vergunning. Op vraag van het Agentschap Natuur en Bos worden er streekeigen bomen zoals vlies, zwarte els en hazelnoot geplant. Het gaat voor de hele site in totaal om zo'n 800 bomen en planten. Het is de bedoeling dat de hele site met streekeigen fauna en flora vorm krijgt", besluit Wijns.

Werken liggen stil na een klacht van Groen

Momenteel ligt een deel van de werken langs de Wolvertemsesteenweg wel stil. Gemeenteraadslid Marie-Jeanne Thaelemans (Groen) diende daarvoor een klacht in. "Bewoners vertelden me dat de ondergrond er was weg gegraven en daarvoor was geen vergunning op dat perceel. Dus diende ik klacht in en zijn de werken daar stilgelegd. Over de rest van de site spreek ik me niet uit, want ik heb de plannen niet gezien", aldus Thaelemans. Eigenaar Stephan Conter reageert verbaasd. "Ik begrijp niet dat sommige mensen hier een klacht tegen indienen, want ik zou wel gek zijn om een potentieel natuurgebied op mijn eigen site te verwaarlozen. Wij zijn zelf grote voorstander van een optimalisering van het natuurgebied omdat dit ook goed is voor de omgeving en rust brengt voor onze paarden hier. Het is in ons eigen belang én belang van de hele omgeving dat we de natuur hier verder ontwikkelen", besluit Conter.