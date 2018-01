Sterk vertraagde avondspits in Dilbeek door ongeval

Vandaag is het Gedichtendag, traditioneel het startschot voor de Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland. In het raam van dit jaarlijkse literaire gebeuren, vond vanmorgen een ‘poetryslam’ of poëzieslag plaats in de bibliotheek van Ternat. Vijfdejaars van het Sint-Jozefsinstituut vanTernat gaven...